Катунь24: В центре Барнаула демонтируют светофоры из-за ремонта теплосетей

Речь идет о пересечении проспекта Строителей и улицы Деповской.

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С 12 мая 2021 года на этом перекрестке демонтируют светофоры из-за ремонтных работ на тепловых сетях, сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Отметим, с 11 мая по 3 июня из-за ремонта перекрыто движение для автомобилей по всей ширине улицы Деповской в районе здания № 26. С 22 часов 4 июня до 8 часов 7 июня будет закрыт проезд для трамваев по проспекту Строителей в районе зданий № 8 и 9.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети.

Катунь24