Катунь24: В Барнауле отремонтируют ещё пять дорожных участков

Всего в 2021 году будет отремонтировано 23 участка дорог. Общий объем средств на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» составит 907,2 млн рублей.

Фото: barnaul.org

Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула объявлены аукционы на определение подрядных организаций на выполнение работ по ремонту четырёх объектов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, на ремонт улицы Ползунова от проспекта Ленина до ул. Промышленной и ремонт автомобильной дороги от улицы Кулагина до улицы Понтонный Мост планируют направить 48,3 млн рублей. Работы должны завершить 1 сентября 2021 года. Также определят подрядчика на ремонт моста через реку Пивоварку на улице Северо-Западной в Барнауле. Стоимость работ – 21,2 млн рублей, срок выполнения работ также до 1 сентября. Кроме того, планируют направить 200 млн рублей на ремонт Павловского тракта от улицы Сельскохозяйственной до улицы Георгиева, завершить работы требуется до 1 октября.

Планируется, что подрядчики будут определены 14 мая, а в июне уже приступят к выполнению работ. В ходе дорожных работ будет выполнена полная замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По Павловскому тракту также будут выполнены ремонт тротуаров и устройству велодорожек.

Сейчас в Барнауле в рамках нацпроекта уже ведутся работы на пяти участках. Это мосты через реку Власиху на улице Мамонтова и через реку Барнаулку на улице Челюскинцев, дорога по проезду Северному Власихинскому. Также начался ремонт улицы Парфенова. Рабочие отремонтируют участок от Старого моста до улицы Воровского. Приступили к ремонту Змеиногорского тракта в границах от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной.

Катунь24