Катунь24: Водитель мотоцикла погиб в ДТП на Алтае

Инцидент произошёл 10 мая около 19:20 в Горно-Алтайске.

Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай

На одной из улиц города произошло столкновение автомобиля УАЗ, за рулём которого находился 44-летний местный житель, и мотоцикла Yamaha, которым управлял 23-летний горожанин.

Водитель автомобиля на перекрёстке не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклистом. В результате ДТП водитель мотоцикла с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где ночью скончался, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Водитель автомобиля УАЗ был трезвый. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Катунь24