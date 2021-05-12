ГОРНЯК22 13.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В Минприроды прокомментировали прогулку медвежонка в центре Барнаула

Горняк22
20 часов Ago

Медвежонка заметили в центре Барнаула 10 мая. Животное бегало по двору жилого дома на улице Деповской.

Фото: кадр из видео «Барнаул 22»

Видеозаписью поделился очевидец в социальных сетях. Как медведь оказался в городе, неизвестно. 

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк рассказал журналистам телеканала «Катунь 24», что специалисты ведомства прибыли на место, опросили местных жителей и не обнаружили свидетелей прогулки мишки. Катернюк предположил, что видео либо является фейком, либо животное вывел на улицу автор видео, который держит медвежонка дома.

Сейчас органы внутренних дел устанавливают, кто снял видео с медвежонком.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Житель Алтайского края купил фальшивое удостоверение, став токарем 4 разряда

Горняк22: Житель Алтайского края купил фальшивое удостоверение, став токарем 4 разряда

Горняк22
20 часов Ago
Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Кулундинского района. Он обвиняется в приобретении и использовании поддельного удостоверения о получении...

Читать по теме:

ВТОПЕ: