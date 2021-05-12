Катунь24: В Минприроды прокомментировали прогулку медвежонка в центре Барнаула
Медвежонка заметили в центре Барнаула 10 мая. Животное бегало по двору жилого дома на улице Деповской.
Фото: кадр из видео «Барнаул 22»
Видеозаписью поделился очевидец в социальных сетях. Как медведь оказался в городе, неизвестно.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк рассказал журналистам телеканала «Катунь 24», что специалисты ведомства прибыли на место, опросили местных жителей и не обнаружили свидетелей прогулки мишки. Катернюк предположил, что видео либо является фейком, либо животное вывел на улицу автор видео, который держит медвежонка дома.
Сейчас органы внутренних дел устанавливают, кто снял видео с медвежонком.