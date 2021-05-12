Катунь24: Виктор Томенко выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил телеграмму президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

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Напомним, сегодня, 11 мая 2021 года, в казанской школе произошла стрельба. По последним данным РИА Новости, погибли семь учеников и педагог, 16 человек пострадали.

В телеграмме Рустаму Минниханову Виктор Томенко выразил слова поддержки всем, кого коснулась трагедия, и пожелал выздоровления пострадавшим, а также пообещал оказать помощь при необходимости, сообщает пресс-служба губернатора.

«От имени жителей Алтайского края, правительства региона и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших при стрельбе в гимназии № 175 города Казани, всем жителям Татарстана. Произошедшее не оставило равнодушным никого. Особую боль вызывает то, что чудовищное преступление совершено в стенах школы. Скорбим вместе с вами и готовы оказать необходимую помощь», – указал в телеграмме Виктор Томенко.

Катунь24