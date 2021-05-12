Катунь24: В Алтайском крае выбрали нового главу отделения ЛДПР

Новым главой Алтайского отделения ЛДПР стал барнаулец Владимир Семёнов.

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Такое решение приняли вчера, 10 мая, на заседании Координационного совета реготделения партии. До этого Семёнов месяц исполнял обязанности координатора ячейки.

Ранее политик был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. В 2016 году Семёнов стал депутатом АКЗС. Сейчас он возглавляет фракцию ЛДПР и работает в комитете краевого парламента по бюджету и налогам.

Катунь24