Катунь24: Врач рассказал, чего нельзя пить натощак

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки.

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По словам специалиста, перед едой можно пить воду, но все остальные напитки допустимо употреблять с оглядкой на состояние своего здоровья. Некоторые из них могут раздражать желудок или привести к резкому подъему уровня сахара в крови.

Кисломолочные напитки, например, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Натощак кислые жидкости можно употреблять лишь тем, у кого этот орган здоров. После приема пищи желудок лучше защищен, пояснил он. Со многими другими напитками ситуация аналогичная.

«При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком», — пояснил специалист.

Сильно раздражают желудок соки, поэтому далеко не всем они подходят для употребления натощак. Врач также подчеркнул, что в составе любых соков, даже овощных, содержится сахар. Даже если ваша пищеварительная система работает отлично, все равно напитки, в составе которых есть это вещество, могут спровоцировать резкий скачок сахара в крови.

«Все, что мы пьем натощак, «добегает» очень быстро до кишечника и начинает там очень быстро всасываться. Поэтому сахаросодержащие газировки, сахаросодержащие напитки типа чая, компота, нежелательно пить натощак», — предупредил врач.

Катунь24