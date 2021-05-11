Катунь24: Врач рассказала, о какой болезни сигнализирует постоянное желание спать

Долгий сон может говорить о наличии двух заболеваний, об этом в эфире радио Sputnik сообщила врач-невролог и сомнолог Елена Царева.

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По ее словам, человек должен спать примерно восемь часов в сутки, чтобы организм успел полностью восстановиться. Если на отдых человек тратит гораздо больше времени, но энергии так и не прибавляется, то врач рекомендует обратиться к специалисту. Это состояние может говорить о гиперсомнии или депрессии.

«Если мы говорим не о последствиях дефицита сна и не о нарушении режима, то мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней», – пояснила Царева.

Катунь24