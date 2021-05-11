Катунь24: В Госдуме назвали профессии, которым может грозить исчезновение

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что в ближайшее время некоторые профессии могут исчезнуть из-за технического прогресса.

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По его словам, растущие темпы роботизации могут привести к сокращению простых, не требующих высокой квалификации специальностей, например, водитель, официант и курьер.

«Технический прогресс ведет к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации», — пояснил Смолин в беседе с «URA.RU».

Однако депутат надеется, что жертвой этой тенденции не станут профессии учителя и врача. Но, по его мнению, все будет зависеть от позиции властей и того, как будут применять продукты технического прогресса.

Катунь24