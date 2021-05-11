Катунь24: В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности

Обстановку усугубляют жара и ветер. В регионе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса горимости.

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По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе 10 мая температура воздух составит +18…+23 градуса. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +18…+20 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Катунь24