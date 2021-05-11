Катунь24: В Барнауле перекроют малый Павловский тракт на две недели

20 мая в 8:00 в Барнауле закроют движение автомобильного транспорта по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе здания № 269.

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Как сообщили в администрации города, это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети. Откроют движение 3 июня в 8:00.

Движение автобусов маршрута № 47 в этот период будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Строителей – Павловский тракт – съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания № 154 (АЗС) – малая проезжая часть Павловского тракта, далее по маршруту; в обратном направлении без изменения.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и, по возможности, заранее выбирать пути объезда.

Катунь24