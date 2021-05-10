Катунь24: В Новоалтайске прошла легкоатлетическая эстафета

8 мая в Новоалтайске состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета «Кольцо Победы», приуроченная ко Дню города и Дню Победы. Её проводят на центральной площади города ежегодно.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, в праздничном забеге приняли участие представители образовательных учреждений Новоалтайска и молодые семьи. Первое место заняла команда школы № 19, второе место у гимназии № 166, третье — у представителей школы № 12. Победители получили грамоты и медали.

Напомним, Новоалтайску в 2021 году исполнилось 79 лет. 8 мая 1942 года был принят указ Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка Чесноковка Барнаульского района Алтайского края в город районного подчинения. С этого дня ведет свой отсчет история города, который 18 апреля 1962 года был переименован в Новоалтайск.

Катунь24