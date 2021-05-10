ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В России женщинам с детьми могут дать дополнительный выходной

Горняк22
19 часов Ago

С таким предложением выступил член социального комитета Совфеда Сергей Леонов.

Фото: pixabay.com

Он предложил установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми.

«Нужно установить четырехдневную рабочую неделю для женщин с детьми, чтобы мама могла больше времени уделить семье, своему ребенку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни», — сказал Леонов РИА Новости.

Эту инициативу необходимо будет обсудить на заседании трехсторонней комиссии, поскольку она затрагивает трудовое законодательство, пояснил сенатор.

«И если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь», — считает он.

Леонов подчеркнул, что дополнительный выходной «не должен сказываться на их зарплате или отпуске».

Катунь24

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