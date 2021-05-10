Катунь24: Выставка военной техники работает на площади Сахарова в Барнауле. Видео

Войска связи России и Росгвардия представляют действующие машины, которые незаменимы в случае угрозы государству.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Выставка военной техники работает на площади Сахарова в Барнауле. Видео

Ко Дню Победы войска связи России выставили на площади Сахарова три станции. С их помощью можно передавать информацию на дальние расстояния. Специалисты работают с аналоговыми и цифровыми сигналами. Такую технику используют как в мирное, так и военное время.

Рядом со станциями расположилась техника Росгвардии. Сегодня, 9 мая 2021 года, до 19:00 ее можно изучить со всех сторон и даже сесть за руль. Правда, выставочные автомобили с места не тронутся: День победы — праздник Мира, а не войны.

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