ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Выставка военной техники работает на площади Сахарова в Барнауле. Видео

Горняк22
19 часов Ago

Войска связи России и Росгвардия представляют действующие машины, которые незаменимы в случае угрозы государству.

Фото: Катунь 24

Ко Дню Победы войска связи России выставили на площади Сахарова три станции. С их помощью можно передавать информацию на дальние расстояния. Специалисты работают с аналоговыми и цифровыми сигналами. Такую технику используют как в мирное, так и военное время.

Рядом со станциями расположилась техника Росгвардии. Сегодня, 9 мая 2021 года, до 19:00 ее можно изучить со всех сторон и даже сесть за руль. Правда, выставочные автомобили с места не тронутся: День победы — праздник Мира, а не войны.

Катунь24

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