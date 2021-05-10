Катунь24: Водитель погиб в ДТП под Барнаулом

Смертельное ДТП произошло сегодня, 9 мая, в 4:35 на 42 километре автодороги А322 «Барнаул — Рубцовск — граница с республикой Казахстан».

Фото: pixabay.com

Водитель 1996 года рождения двигался со стороны Алейска в сторону Барнаула на автомобиле ВАЗ-2110. Выехав на встречную полосу дороги, парень допустил столкновение с автомобилем «Митсубиши Кантер», за рулём которого находился водитель 1984 года рождения.

В результате произошедшего ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, водителю «Митсубиши Кантер» оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Катунь24