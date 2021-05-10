Катунь24: Врач объяснил, почему россияне любят грозу в начале мая

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik рассказал, что эмоции, которые вызывают у россиян первые майские грозы, имеют научное объяснение.

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Врач считает, что люди с восторгом встречают майские грозы и обильные дожди весной, так как они делают воздух более здоровым. После грозы в воздухе становится больше озона, а это дает людям желанное ощущение свежести после зимы, пояснил специалист.

«Воздух после грозы насыщается озоном. Это такая составляющая воздуха, которая активно образуется после разрядов молний. Озон освежает воздух, озон оздоравливает воздух. Слишком много озона, конечно, организму не нужно, поскольку он действенен только в небольших концентрациях», — пояснил врач-пульмонолог.

Он также отметил, что грозы очищают воздух от пыли и других примесей.

«Дождь осаждает летающие частицы, которые мы называем аэрополлютанты. Это пыльца растений, всякие примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее», — подчеркнул врач.

Людям, которые страдают сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, врачи рекомендуют применять увлажнители воздуха в помещениях, добавил Карабиненко.

Катунь24