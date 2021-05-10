Катунь24: В Алтайском крае почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне

Сегодня, 9 мая, на площади Советов в Барнауле состоялось торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали парадные расчеты кадетских школ, воинских частей и силовых структур.

Фото: официальный сайт Алтайского края

С поздравлением к участникам войны и труженикам тыла, жителям краевой столицы и гостям региона обратился губернатор Виктор Томенко.

«День Победы в нашей стране особый праздник — священный, поистине всенародный, дорогой и любимый! В каждом из нас он рождает глубокие чувства. Это гордость за подвиг наших отцов, дедов и прадедов, защитивших родные рубежи. Это бесконечная благодарность и память обо всех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной и трудился в тылу. Это причастность к истории нашего Отечества и ответственность за его настоящее и будущее», — отметил Виктор Томенко.

Губернатор напомнил о вкладе жителей Алтайского края в общую Победу. Наши земляки, воевавшие в годы Великой Отечественной войны, принимали участие во всех крупнейших ее сражениях.

«Но необходимо помнить и о подвиге тех, кто трудился в тылу. Наши рабочие, женщины и дети трудились на эвакуированных заводах, производили боеприпасы, двигатели для танков. Алтайский край обеспечивал продовольствием армию и фронт. Наши госпитали вернули в строй тысячи бойцов и командиров. Наша земля приняла десятки тысяч людей, эвакуированных из прифронтовых территорий, детей из блокадного Ленинграда. Здесь они нашли кров, хлеб и заботу», — подчеркнул Виктор Томенко.

Виктор Томенко сказал, что история не знала войны более страшной и разрушительной. Война унесла миллионы жизней. Память погибших губернатор призвал почтить минутой молчания.

Обращаясь к ветеранам, Виктор Томенко особо подчеркнул, что никто и никогда не сможет приуменьшить величие их подвига.

«Уроки мужества, которые мы получаем от ветеранов, — это уроки нынешним поколениям и подсказка, как надо вести себя и в сегодняшних, порой непростых испытаниях», — отметил он.

Знаком того, что молодое поколение старается быть достойным своих дедов, стало традиционное награждение отличников учебы перед парадным строем. Семь алтайских кадетов и курсантов решением губернатора заслужили поощрение за отличную учебу и примерное поведение.

Ценные подарки из рук губернатора получили юнармеец Яна Ельчищева, кадеты Роман Беляев и Владислав Верховский, учащаяся класса правоохранительной направленности школы № 53 Кристина Щербакова, учащийся кадетского корпуса «Спасатель» школы № 52 Михаил Картамышев, студент Военного учебного центра при Алтайском государственном техническом университете имени И. И. Ползунова Сергей Емелин и рядовой полиции Александр Башков. Все они сегодня также стали участниками торжественного прохождения войск Барнаульского гарнизона, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24