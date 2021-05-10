Катунь24: В день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы
Сегодня, 9 мая 2021 года, в праздничный теплый день к Мемориалу Славы идут семьями. Жители края несут цветы, флаги и портреты фронтовиков и тружеников тыла.
В Алтайском крае по традиции в День Победы праздничные мероприятия начинаются с церемонии возложения цветов к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню.
Вместе с губернатором Виктором Томенко в церемонии приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, заместители Председателя Правительства края, руководители органов исполнительной власти.
Губернатор Виктор Томенко пообщался с пришедшими на праздник жителями Барнаула.
В честь героев Победы почетный караул дал оружейный залп. Память павших почтили у Вечного огня.
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