Катунь24: В день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы

Сегодня, 9 мая 2021 года, в праздничный теплый день к Мемориалу Славы идут семьями. Жители края несут цветы, флаги и портреты фронтовиков и тружеников тыла.

В Алтайском крае по традиции в День Победы праздничные мероприятия начинаются с церемонии возложения цветов к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню.

Вместе с губернатором Виктором Томенко в церемонии приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, заместители Председателя Правительства края, руководители органов исполнительной власти.

Губернатор Виктор Томенко пообщался с пришедшими на праздник жителями Барнаула.

В честь героев Победы почетный караул дал оружейный залп. Память павших почтили у Вечного огня.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24