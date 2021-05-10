Катунь24: Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Победы

Сегодня, 9 мая 2021 года губернатор края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко направили в адрес жителей края поздравление.

Фото: Правительство Алтайского края

Текст опубликован на сайте правительства Алтайского края.

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие жители Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

Этот праздник в истории Отечества стал днем национального триумфа и торжества справедливости. Наш народ защитил свое право жить в свободной стране, растить детей и строить будущее.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в судьбе каждой семьи. Более 250 тысяч наших земляков не вернулись с фронта, сотни тысяч получили серьезные ранения. Война сделала миллионы людей обездоленными, но не сломила их. Повергнув грозного врага, наш народ сделал все, чтобы как можно скорее поднять страну из руин, подарить своим потомкам счастье жить под мирным небом.

К сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше участников и свидетелей тех событий. Вместе с ними уходит и острота восприятия трагедии войны. Но мы, потомки фронтовиков и тружеников тыла, не должны допустить, чтобы память о подвиге советского народа померкла, а преступления фашизма были преданы забвению. В наших силах сохранить и передать подрастающему поколению правду о Великой Отечественной войне.

Пусть историческая память объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия! С Днем Победы!»