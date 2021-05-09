ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Врач рассказал, опасно ли для сердца спать на левом боку

Горняк22
9 часов Ago

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман прокомментировал суждение, что сон на левом боку может негативно повлиять на здоровье сердца.

Фото: pixabay.com

«Лежать можно так, как человек привык», — сказал врач в интервью «Российской газете».

По словам врача, сердце надёжно защищено каркасом рёбер, поэтому ему ничего не угрожает. Сон на левом боку никак не влияет на работу и здоровье органа. Поэтому человек может спать как ему удобно.

Врач также отметил, что человеческое тело устроено таким образом, что ничего не будет давить, независимо от того, на каком боку отдыхать.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Михутка помог юной жительнице Барнаула встретиться с популярным певцом

Катунь24: Михутка помог юной жительнице Барнаула встретиться с популярным певцом

Горняк22
9 часов Ago
Особенная девочка Алёна мечтала познакомиться со своим кумиром Niletto. Фото: instagram.com/mihutka.ru Про встречу девочки с музыкантом рассказали в Instagram-аккаунте волонтёрского проекта «Михутка»....

Читать по теме:

ВТОПЕ: