Катунь24: Врач рассказал, опасно ли для сердца спать на левом боку

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман прокомментировал суждение, что сон на левом боку может негативно повлиять на здоровье сердца.

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«Лежать можно так, как человек привык», — сказал врач в интервью «Российской газете».

По словам врача, сердце надёжно защищено каркасом рёбер, поэтому ему ничего не угрожает. Сон на левом боку никак не влияет на работу и здоровье органа. Поэтому человек может спать как ему удобно.

Врач также отметил, что человеческое тело устроено таким образом, что ничего не будет давить, независимо от того, на каком боку отдыхать.

Катунь24