Катунь24: В Алтайский край пытались провезти около 20 тонн карантинных яблок

Продукцию привезли в регион из Казахстана.

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Исследование свежих яблок провели 5 мая 2021 года сотрудники Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Общая масса партии составила 19 500 килограмм.

В трех партиях всех ввозимых яблок специалисты лаборатории обнаружили карантинную для России калифорнийскую щитовку (Quadraspidiotus регniciosus Comst.). В ведомстве отметили, что она опасна только на посадочном материале, фрукты можно употреблять в пищу. Результаты испытания передали в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, сообщает пресс-служба Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Калифорнийская щитовка – опасный вредитель плодовых культур. Её можно обнаружить только по взрослым самкам: у них есть округлый щиток диаметром от 1,5 до 2,0 мм, слегка выпуклый, темно-серый в центре и более светлый по краям, краска щитков близка к цвету коры дерева. Тело насекомого также округлое, лимонно-жёлтой окраски.

Всего калифорнийская щитовка поражает около 270 видов растений из 84 семейств.

Катунь24