Катунь24: Вандалы разрушили могилы меценатов, построивших здание Бийского драматического театра

Захоронения благотворителей Антона и Павла Копыловых обнаружили на бийском кладбище в 1996 году под слоем мусора. О разрушении могил сообщает «Бийское телевидение».

Фото: «Бийское телевидение»

На деньги меценатов в Бийске был построен Народный дом, где сейчас располагается местный драматический театр. Мемориальный комплекс на месте захронения Антона и Павла Копыловых открыли в Бийске в 2011 году. На нём по инициативе Бийского драматического театра, городского отделения Демидовского фонда и общества «Память» привели в порядок памятники Копыловых, установили православный крест и изгородь.

На днях, в мае 2021 года, неизвестные разрушили памятный комплекс: свалили памятники и крест. По предварительным данным, с места ничего не пропало. Также, по информации «Бийского телевидения», сотрудники полиции не исключают, что к разрушениям могут быть причастны подростки, разрушившие захоронения ради забавы.

Всего по предварительным данным вандалы разгромили пять захоронений, все они находили рядом. Правоохранители уже разыскивают виновных и проводят следственную проверку.

Катунь24