Катунь24: В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказана прививка от коронавируса

Специалисты советуют обязательно проконсультироваться у врача перед вакцинацией.

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Эксперты Роспотребнадзора отметили, что ставить прививку от COVID-19 не стоит в общей сложности 6 категориям людей, уточняет Федеральное агентство новостей.

Так, вакцинация от COVID-19 запрещена лицам, которые болели им на протяжении последнего полугода. Кроме того, привиться не смогут пациенты, имеющие тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины. Вместе с ними нельзя ставить прививку тем, кто гиперчувствителен к лекарственным препаратам.

Ещё одна категория граждан, которым не стоит вакцинироваться от коронавируса – беременные и кормящие женщины. Также врачи просят воздержаться от вакцинации людей с заболеваниями крови и новообразованиями и тех, чей возраст не превышает 18 лет.

Катунь24