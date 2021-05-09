Катунь24: В здании барнаульского Пенсионного фонда случился пожар

Сообщение о возгорании появилось вчера вечером, 7 мая 2021 года, в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Фото: Инцидент Барнаул

По информации сообщества, пожар случился в здании на улице Партизанской. Очаг огня обнаружили в кабинете на 3 этаже – загорелись вещи. Как сообщает «Инцидент Баранул» со ссылкой на пресс-службу МЧС, о возгорании сообщил охранник здания.

Во время пожара людей в задымлённом помещении не было. В нём работало 2 звена газодымозащитников, которые быстро потушили очаг возгорания, не позволив распространиться огню.

Катунь24