Катунь24: В Барнауле разбирают спортивно-оздоровительный комплекс Алтайского педуниверситета
О происходящем с места событий сообщает наш корреспондент Глеб Полянский.
Фото: Катунь 24
Здание спортивно-оздоровительного корпуса Алтайского государственного педагогического университета находится на улице Крупской, 106. В данный момент рабочие убирают утеплитель с конструкций корпуса СОКа, также практически снята вся облицовка. Представители строительной бригады сообщили нашему корреспонденту, что происходит «ремонт и реконструкция».
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