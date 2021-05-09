ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле разбирают спортивно-оздоровительный комплекс Алтайского педуниверситета

Горняк22
9 часов Ago

О происходящем с места событий сообщает наш корреспондент Глеб Полянский.

Фото: Катунь 24

Здание спортивно-оздоровительного корпуса Алтайского государственного педагогического университета находится на улице Крупской, 106. В данный момент рабочие убирают утеплитель с конструкций корпуса СОКа, также практически снята вся облицовка. Представители строительной бригады сообщили нашему корреспонденту, что происходит «ремонт и реконструкция».

Остальные детали уточняются, следите за новостями «Катунь 24» в выпусках, на сайте и в наших социальных сетях.

 

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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