Катунь24: В День Победы в Барнауле запустят шесть фонтанов

9 мая 2021 года они будут работать с 9 до 20 часов.

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Фонтаны в Барнауле откроют в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, уточняет пресс-служба администрации Барнаула. Так, горожан порадуют 6 фонтанов: «Лилия» на площади Советов, фонтаны у театра драмы им. В.М. Шукшина и у торгового центра «Россия», фонтан в поселке Южном по улице Чайковского, 21.

Кроме того, завтра запустят пешеходный фонтан с подсветкой на улице Панфиловцев, 22, отремонтированный в 2019 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Помимо этого, до конца месяца запустят фонтаны по следующим адресам: улица Малахова, 75, проспект Ленина, 90, площадь Мира, Научный городок, 39в, проспект Красноармейский, 104, и на площадке у Сити-центра. Фонтаны будут работать ежедневно с 9 утр и не менее 6 часов в рабочие дни, не менее 8 часов – в выходные и праздничные дни, исходя из погодных условий.

Катунь24