Катунь24: В алтайском МЧС озвучили требования к владельцам плавсредств

Государственные инспекторы ГИМС проводят регулярную проверку суден рыбаков и туристов.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Регулярное освидетельсвование своих транспортных средств рыбакам и любителям водного транспорта нужно проходить раз в 5 лет. Как рассказал государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Максим Губарь, основные требования к владельцам лодок: соответствие заводских агрегатов, техническое состояние моторного судна. Кроме того, владелец любого маломерного судна обязан выполнять требования «Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации».

«Проверяем отсутствие пробоин, свищей на резине, уровень выброса выхлопных газов в атмосферу, исправность рулевого управления. Также необходима укомплектованность средствами спасения и специальным оборудованием: свисток, фонарь, спасжилеты по количеству пассажиров, конец Александрова, черпак или водоотливная помпа», — уточнил Максим Губарь.

Также инспекторы ГИМС проверяют документы, судовые билеты у водителей и соблюдение правил безопасности на воде. После проверки госинспектор заполняет акт освидетельствования и ставит отметку в судовой билет. В ведомстве отмечают, что заявку на освидетельствование можно подать через портал «Госуслуги», где легко установить конкретную дату приёма и время.

Катунь24