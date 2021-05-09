Катунь24: В Родительский день для барнаульцев не будет бесплатных автобусов до кладбища

К местам захоронений горжане смогут добраться самостоятельно или на общественном транспорте.

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Родительский день в 2021 году пройдёт 11 мая. Традиционной доставки к кладбищам желающих посетить захоронения в этот день не будет. Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, контроль и координацию работы городского пассажирского транспорта будет осуществлять диспетчерская служба МУП «Центртранс» г.Барнаула.

«Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительных меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. К городским кладбищам 11 мая можно будет добраться на общественном транспорте», – отметили в пресс-службе администрации Барнаула.

Санитарную уборку мест общего пользования на территории кладбищ проводит МУП «Специализированная похоронная служба» г. Барнаула в штатном режиме. Кроме того, возле них будут дежурить 8 поливомоечных машин, чтобы предотвратить возможные случаи пожалов.



Катунь24