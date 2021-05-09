Катунь24: В Барнауле запустят салюты в честь Дня Победы

Праздничные фейерверки пройдут на нескольких площадках в районах города.

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Решение о запуске салютов приняли губернатор края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк на рабочей встрече по поводу празднования в Барнауле 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно рассматривалось с учётом мнений горожан и данных Роспотребнадзора, согласно которым в Барнауле установилась спокойная эпидемиологическая обстановка, уточняет пресс-служба горадминистрации.

Салют запустят на нескольких площадках города 9 мая 2021 года в 22:00:

В Центральном районе – улица Чайковского, 21;

В Железнодорожном – площадь Сахарова;

В Октябрьском – улица Титова, 9;

В Ленинском – парк «Арлекино»;

В Индустриальном – парк «Лесная сказка».

Горожан просят не забывать о действующих ограничениях и рекомендациях Роспотребнадзора и соблюдать меры эпидемиологической предосторожности: использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.

Катунь24