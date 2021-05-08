Катунь24: В Барнауле на гребном канале завершают подготовку к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Сегодня, 7 мая, Виктор Томенко побывал на Барнаульском гребном канале, где оценил готовность инфраструктуры к проведению международных соревнований II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сам турнир пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле на гребном канале завершают подготовку к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

На чемпионат заявились 444 спортсмена из 56 стран, рассказал Юрий Морозов, директор краевой Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. Для них закуплено 300 лодок за счет средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

В ближайшее время на гребном канале будут опробованы в действии дорожки для проведения состязаний, стартовые системы на 200, 500 и 1000 метров. Эксперты также проверят работу системы хронометража IMAS, которую используют на всех крупных международных соревнованиях. Кроме того, усовершенствовали схему электроснабжения, теперь она готова за считаные секунды переключиться на резервный источник энергии – мощную дизельную станцию.

До 10 мая 2021 года специалисты закончат асфальтировать дорожку, ведущую к зрительским трибунам. Кроме того, сейчас монтируют оборудование операторов сотовой связи.

Вход для зрителей будет организован по билетам, которые необходимо заранее приобрести в официальных точках продаж. По приобретенным билетам зрители смогут бесплатно проехать до гребного канала на автобусах, которые с 7-минутным интервалом будут отправляться от барнаульского речного вокзала. Также для зрителей создана парковка на 400-500 автомобилей в районе станции Присягино, от которой зрителей будут доставлять также при предъявлении билетов. График движения автобусов будет в ближайшие дни размещен на сайте Министерства транспорта Алтайского края.

Организаторы напоминают, что во время проведения этапа Кубка мира среди болельщиков разыграют три автомобиля и однокомнатную квартиру.

Катунь24