Катунь24: В Барнауле прошёл финал шоу-проекта #НАСТИЛЕ22

Звезды барнаульского инстаграма зажглись еще ярче. Финал шоу-проекта #НАСТИЛЕ22 прошел в торгово-развлекательном центре «Европа». Это конкурс для тех, кто активно ведет свой блог про путешествия, красоту, моду, а также обучает чему-то своих подписчиков.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле прошёл финал шоу-проекта #НАСТИЛЕ22

Целый месяц 11 участниц — популярных в краевой столице блогеров — подбирали стильные образы, снимали рекламные ролики, вели мастер-классы и прямые эфиры. Шоу-проект #НАСТИЛЕ22 помог девушкам узнать больше о взаимодействии с партнерами и брендами через задания, которые моделировали реальную жизнь.

Каждый этап шоу-проекта оценивали эксперты из разных сфер. Финал прошел в ТРЦ «Европа». Десятки заданий, недели обучения, и вот стало известно имя победительницы. Первое место заняла Ирина Береза, SMM-специалист, мама и блогер.

Каждая из участниц получила ценные награды от партнера конкурса ТРЦ «Европа». А также новые знания, которые помогут в продвижении блога: как написать креативный текст, эффектно подать себя. Организаторы проекта признаются, возможно, у шоу-проекта будет продолжение.

Катунь24