Катунь24: В России упаковки сигарет могут стать обезличенными

Правительство планирует изменить требования к упаковке табачных изделий. Предлагается размещать на 75 % площади упаковок рисунки или фотографии на тему о вреде курения.

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующий план мероприятий по реализации антитабачной концепции, сообщается на сайте правительства. Она рассчитана до 2035 года.

В документе прописаны больше 20 мероприятий, одно из них предполагает «усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».

«В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75 % площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения», — отметили в кабмине.

Кроме этого, власти планируют проработать вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов в никотиносодержащих изделиях. Также под запрет могут попасть красители и добавки, усиливающие зависимость. Разрабатываемые правила коснутся в том числе жидкостей для вейпов и электронных сигарет.

Катунь24