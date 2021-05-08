Катунь24: В 2023 году в Алтайском крае начнут выдавать электронные паспорта

Выпуск электронных удостоверений личности в регионах РФ запланирован на 2023 год. Об этом в интервью «АиФ» рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко.

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Паспорт будет представлять из себя пластиковую карту формата простой банковской карточки, с фотографией и основной информацией о владельце. Внутри – чип с персональными и биометрическими данным, в том числе изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации. Можно будет установить специальное приложение на смартфон для упрощения всех операций с документом.

В Москве такие документы поступят в обращение уже в конце текущего года, в регионах, в том числе в Алтайском крае, к середине 2023. Коронавирусный 2020 год показал: переход на цифру жизненно необходим, ведь это позволяет совершать почти все важные функции удалённо, без личного контакта. В отличие от бумажных справок, персональные данные в цифровом виде не горят и не тонут. Доступ к информации получается мгновенным.

Многие граждане уже имеют дело с удаленными цифровыми сервисами. «Госуслуги» позволяют сегодня совершать дистанционно множество действий – от получения паспорта до оформления пособий. Ещё в прошлом году абитуриенты смогли оценить услугу «Поступление в вуз онлайн», когда в условиях самоизоляции можно было подать документы не выходя из дома. В 2020 к нему было подключено 54 высших учебных заведения, из вузов Алтайского края – АлтГУ. В нынешнем число заведений вырастет до 113, а в ближайшие годы планируется охватить все высшие учебные заведения.

Еще один пример цифровизации, который уже стал частью нашей жизни, – электронные трудовые книжки. За 2020 год почти 70 тысяч жителей региона выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной. Лидирует Барнаул — 60 %.

При этом выбор электронного варианта — дело сугубо добровольное, перейти на нее можно в любой момент. Это важно помнить тем, кто любит приводить в пример Китай: там, как известно, цифровизация перешла на уровень тотального контроля, внедрения «социального рейтинга», выставления людям «оценок». Дмитрий Чернышенко уверяет, у России – другие цели и ценности.

«Запуская цифровые государственные сервисы, мы преследуем единственную цель — улучшить качество жизни людей. И достигать этой цели планируем за счёт повышения скорости оказания госуслуг, дебюрократизации и удобства пользования нашими сервисами», — объяснил зампред правительства РФ.

Катунь24