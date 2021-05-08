Катунь24: Водитель сбил выскочивших на дорогу лошадей на Алтае

Инцидент произошёл 6 мая около 21:25 в Шебалинском районе Республики Алтай.

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

23-летний мужчина, находясь за рулём иномарки, двигался по Чуйскому тракту и сбил двух лошадей, выскочивших с обочины на проезжую часть. После наезда на животных сельчанин не справился с управлением — автомобиль перевернулся.

Как рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай, водитель и пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы в районную больницу. Отмечается, что водитель был трезвый.

Владельца животных установили, ему грозит наказание за административное правонарушение.

Катунь24