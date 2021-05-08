Катунь24: В России решили запретить жидкости для электронных сигарет

Власти планируют проработать вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов в никотиносодержащих изделиях. Также под запрет могут попасть красители и добавки, усиливающие зависимость. Разрабатываемые правила коснутся в том числе жидкостей для вейпов и электронных сигарет.

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Документ подготовили в рамках антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже утвердил документ.

Также в рамках кампании планируют информировать граждан о вреде никотина и внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья граждан.

Главная цель антитабачной концепции — профилактика курения и сокращения спроса на табачную продукцию.

«Также предполагается усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75 % площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения», — добавили в пресс-службе правительства.

Катунь24