Катунь24: В Барнауле подготовят искусственный участок для нового жилого комплекса

Участок под высотную жилую застройку появится на Лесном пруду в Барнауле. Площадка разместится вдоль реки Барнаулки за посёлком Кирова.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

По данным «Алтайского портала недвижимости», его созданием занимается ООО «МДС-Алтай». Компания уже почти год ведёт обследование местности и разработку проекта по подготовке площадки к застройке. Протяжённость участка составляет примерно 1 920 м, ширина – 275 м, а фактическая площадь – около 400 тысяч кв. м.

Планируется, что уже в 2022 году на территорию зайдут девелоперы для строительства жилого комплекс с 29 высотными жилыми домами, пешеходной набережной, парковой зоной и различными спортивными и культурно-развлекательными объектами.

В настоящий момент уже разработан поэтапный проект создания искусственного участка, который включает в себя очистку от зарослей, отсыпку строительной перемычки, разработку канала старого природного русла реки, крепление русла щебнем, крепление откоса георешёткой с заполнением щебнем, а также засыпку существующего русла реки.

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула объявили о проведении общественных обсуждений проекта. Они начались 1 мая и продлятся до 1 июня. В течение этого периода все заинтересованные лица могут направлять в комитет обоснованные замечания и предложения.

Катунь24