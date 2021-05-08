ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае начали сеять сахарную свёклу

Горняк22
17 часов Ago

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, для посева этой культуры в регионе наступили оптимальные сроки.

Фото: pixabay.com

Так, 5 мая 2021 года сеять сахарную свёклу начали уже в 5 хозяйствах Алтайского края Ребрихинского, Павловского и Калманского районов. Посевные работы выполнены уже на 4,3 тысячи гектаров, что составляет почти пятую часть от всего намеченного на сезон этого года объема.

Ведомство уточняет, что Алтайский край – единственный в Сибири регион, выращивающий и перерабатывающий сахарную свёклу.

Катунь24

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