Катунь24: В Алтайском крае поздравили с Днём Победы пациентов госпиталя ветеранов войн

Все ветераны войны, проходящие лечение в госпитале, традиционно принимают поздравления и подарки от губернатора региона.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся на лечении в КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн», прибыл военный оркестр Территориального управления Росгвардии по Алтайскому краю. Мероприятие прошло в парке госпиталя с соблюдением всех эпидемиологических норм, уточняет региональный Минздрав. Оркестр сыграл песни военных лет, которым ветераны подпевали из окон своих палат. Через видеообращение к ним обратился и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«9 Мая – это символ духовного величия и мужества нашего народа. Желаю крепкого здоровья, благополучия, оставаться как можно дольше в строю, вы наша гордость и слава», – поздравил ветеранов Виктор Томенко.

К поздравлению ветеранов также присоединился и коллектив госпиталя, поблагодарив их за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны, и пожелав здоровья, долголетия, внимания близких и родных людей.

Катунь24