Катунь24: В Алтайском крае поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

Более 420 человек, жителей Алтайского края, поздравят волонтеры Победы и депутаты «Единой России».

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

Участники и организаторы акции «Спасибо ветерану» посетили Льва Викторовича Малиновского, ветерана войны, который в 1943 году свое 18-летие встретил под Ленинградом солдатом зенитных войск.

«Анекдот заключается в том, что я окончил военное училище в Ленинграде 2 мая. А 9 Мая, как известно, День Победы. Война закончилась. Так что я последний год учился в военном училище и подготавливался к дальнейшее работе», – рассказал Лев Малиновский.

Также лично Александр Романенко, председатель АКЗС, посетил Николая Константиновича Вытоптова, который служил в подразделениях легендарного управления советской военной контрразведки СМЕРШ.

«За год мы потеряли практически 200 человек. И, конечно, придет время, когда не будет явных свидетелей тех страшных лет, но память об этих людях, которые нам дали свободу, свободу таким замечательным ребятам, она должна оставаться и вечно жить в наших сердцах», – отметил председатель АКЗС, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.

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