Катунь24: В Барнауле перекроют для движения несколько участков улиц 7 и 9 мая. Рассказываем, как изменится движение общественного транспорта

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, в Барнауле перекроют движение всех видов транспорта на некоторых участках улично-дорожной сети.

Фото: официальный сайт Барнаула

В пятницу, 7 мая, с 18:30 до 21:00 нельзя будет проехать по нечетной стороне проспекта Ленина от ул. Молодежной до ул. Димитрова, сообщает администрация Барнаула.

На это время изменятся схемы движения общественного транспорта:

по маршрутам № 1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70, 144, 110: … пр-т Ленина – ул. Молодежная – пр-т Социалистический – ул. Димитрова – пр-т Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении без изменения;

по маршрутам № 19, 20, 35, 53, 55, 109, 109оп: … пр-т Ленина – ул. Молодежная – пр-т Комсомольский – ул. Димитрова – пр-т Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении без изменения;

по троллейбусным маршрутам № 1, 7: … пр-т Ленина – пр-т Строителей – ост. «пл. Победы», в обратном направлении: ост. «пл. Победы» – пр-т Строителей – пр-т Ленина, далее – по маршрутам.

9 мая будут закрыты для движения следующие участки улиц:

по четной и нечетной проезжим частям пр-та Ленина от ул. Молодежной до ул. Чкалова с 8:00 до 12:00;

по четной и нечетной сторонам пр-та Ленина от пр-та Строителей до ул. Гоголя с 13:00 до 16:00;

по пр-ту Социалистическому от пр-та Строителей до ул. Молодежной с 8:30 до 13:00;

по ул. Чкалова от пр-та Комсомольского до пр-та Ленина с 8:00 до 9:30;

по пр-ту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Мерзликина с 8:30 до 20:00;

по площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) с 11:00 до 15:00.

Движение автобусов и троллейбусов будет организовано по следующим схемам:

по маршрутам № 1, 10, 24, 25: … пр-т Ленина – пр-т Строителей – пр-т Красноармейский – ул. Ползунова, далее по маршрутам, в обратном направлении: … пр-т Ленина – разворот на пересечении пр-та Ленина с ул. Гоголя – ул. Пушкина – пр-т Красноармейский – пр-т Строителей – пр-т Ленина, далее – по маршрутам;

по маршрутам № 29, 35, 53, 144: … пр-т Ленина – ул. Советская – пр-т Комсомольский – ул. Гоголя – пр-т Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: … пр-т Ленина – ул. Гоголя – пр-т Комсомольский – ул. Советская – пр-т Ленина, далее – по маршрутам;

по троллейбусным маршрутам № 1, 7: … пр-т Ленина – пр-т Строителей – ост. «пл. Победы», в обратном направлении: ост. «пл. Победы» – пр-т Строителей – пр-т Ленина, далее – по маршрутам;

по маршруту № 41: … пр-т Ленина – пр-т Строителей – пр-т Красноармейский – ул. Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: … ул. Партизанская – пр-т Красноармейский – пр-т Строителей – пр-т Ленина, далее – по маршруту;

по маршруту № 6: … пр-т Ленина – ул. Советская – пр-т Комсомольский – ул. Анатолия – ост. «Элеватор», в обратном направлении: ост. «Элеватор» – ул. Анатолия – пр-т Комсомольский – ул. Советская – пр-т Ленина, далее – по маршруту;

по маршрутам № 33, 109, 109оп: … пр-т Калинина – пр-т Строителей – пр-т Красноармейский – ул. Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении: … ул. Аванесова – пр-т Красноармейский – пр-т Строителей – пр-т Калинина, далее – по маршрутам;

по маршруту № 78: … пр-т Комсомольский – ул. Гоголя, далее – по маршруту, в обратном направлении: … пр-т Ленина – ул. Гоголя – пр-т Комсомольский, далее – по маршруту;

по маршрутам № 19, 20: … пр-т Строителей – пр-т Красноармейский – разворот на перекрестке с ул. Ползунова – ост. «пл. Спартака»; в обратном направлении: ост. «пл. Спартака» – пр-т Красноармейский – пр-т Строителей, далее – по маршрутам;

по маршруту № 55: … ост. «пл. Победы» – пр-т Красноармейский – ул. Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: … ул. Аванесова – пр-т Красноармейский – ост. «пл. Победы»;

по маршрутам № 27, 110: … пр-т Строителей – пр-т Красноармейский – ул. Ползунова – пр-т Социалистический – ост. «пл. Спартака-2», в обратном направлении: ост. «пл. Спартака-2» – пр-т Социалистический – ул. Пушкина – пр-т Красноармейский – пр-т Строителей, далее – по маршрутам;

по маршруту № 70: … пр-т Ленина – пр-т Строителей – пр-т Красноармейский – ул. Гоголя, далее – по маршруту; в обратном направлении: … ул. Гоголя – пр-т Красноармейский – пр-т Строителей – пр-т Ленина, далее – по маршруту.

Движение автобусов по автобусному маршруту № 104ю будет организовано по следующей схеме: … ул. Центральная – пр-т Дзержинского – ул. Белинского, далее – по маршруту; в обратном направлении: … ул. Белинского – пр-т Дзержинского – ул. Центральная, далее – по маршруту.

Катунь24