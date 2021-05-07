Катунь24: В России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса

«Спутник Лайт» – разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ранее создавшего «Спутник V».

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О регистрации новой российской вакцины сегодня, 6 мая 2021 года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, четвертая российская вакцина поможет ускорить формирование коллективного иммунитета, поскольку расширит доступный перечень лекарств для профилактики COVID-19, пишут «Известия».

«В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. По результатам проведенных доклинических и клинических исследований, вакцина «Спутник Лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2», – пояснил Михаил Мурашко.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что данная вакцина призвана защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев в отличие от классического «Спутника», также разработанного центром, который даёт иммунитет до двух лет.

Тестировать «Спутник Лайт» на добровольцах начали в конце февраля 2021 года, тогда же Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на её регистрацию. До этого момента в России были зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Катунь24