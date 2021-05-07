Катунь24: Виктор Томенко проверил благоустройство мемориальных комплексов в Алтайском и Советском районах Алтайского края

Губернатор края накануне Дня Победы обсудил вопросы благоустройства мемориальных комплексов в Алтайском и Советском районах региона. Во время рабочей поездки Виктору Томенко рассказали, какая работа по сохранению памяти героев войны проводится в селах.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Виктор Томенко проверил благоустройство мемориальных комплексов в Алтайском и Советском районах Алтайского края

В селе Алтайском благоустроили центральную часть по нацпроекту «Жилье и городская среда». Впервые в селе появился пешеходный фонтан с подсветкой. На Аллее славы установили памятник русскому оружию, а также скульптурную группу в память об участниках локальных войн в Афганистане и на Северном Кавказе. В Советском районе во всех 12 сельсоветах заканчивается ежегодный ремонт памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Ремонт мемориала в районном центре Советское провели в прошлом году, отдельные работы продолжат в текущем.

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