ГОРНЯК22 07.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Виктор Томенко проверил благоустройство мемориальных комплексов в Алтайском и Советском районах Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

Губернатор края накануне Дня Победы обсудил вопросы благоустройства мемориальных комплексов в Алтайском и Советском районах региона. Во время рабочей поездки Виктору Томенко рассказали, какая работа по сохранению памяти героев войны проводится в селах.

Фото: Катунь 24

В селе Алтайском благоустроили центральную часть по нацпроекту «Жилье и городская среда». Впервые в селе появился пешеходный фонтан с подсветкой. На Аллее славы установили памятник русскому оружию, а также скульптурную группу в память об участниках локальных войн в Афганистане и на Северном Кавказе. В Советском районе во всех 12 сельсоветах заканчивается ежегодный ремонт памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Ремонт мемориала в районном центре Советское провели в прошлом году, отдельные работы продолжат в текущем.

Катунь24

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