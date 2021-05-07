Катунь24: Водитель на трассе Алтайского края вылетел в кювет, спасая собаку

Об инциденте сообщает аварком «АвтоЭксперт» Бийск.

Фото: Скриншот видео из группы «Аварком "АвтоЭксперт" Бийск»

Видеозапись происшествия появилась в группе аваркома во «ВКонтакте» вчера, 5 мая 2021 года. Инцидент произошёл на трассе Барнаул – Новосибирск около поворота на Бийск.

На кадрах заметно, как водитель, чтобы не сбить перебегающую дорогу собаку, резко перестроился. После чего машину занесло и вынесло в кювет, где автомобиль перевернулся.

Собака осталась жива, о состоянии водителя и пассажиров не сообщается. В комментариях в группе «АвтоЭксперт» некоторые подписчики, хоть и пожалели животное, осудили поступок водителя, поскольку он мог принести больше вреда и травм самому себе и ехавшим с ним пассажирам.



Катунь24