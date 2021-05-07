Катунь24: Виктор Томенко зарядил позитивом жителей Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко начал свой день с зарядки во дворе своего дома. Об этом он поделился на своей страничке в Instagram.

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

«Всем доброго утра, бодрого настроения и хорошего дня!» — подписал серию позитивных снимков глава региона. Подписчики в Instagram оценили пожелание губернатора и пожелали ему в ответ хорошего дня.

«Приятно видеть, что руководитель дружит со спортом. Хочется так же», — отмечает подписчик с ником kozhina1959.

Пользователи отметили собаку Кроша на заднем плане, которая решила сделать упражнения с мячом.

«Собакен тоже зарядку делает! И вам хорошего дня!» — написала пользовательница под ником vladimirovna1980__.

Катунь24