Катунь24: Виктор Томенко обсудил вопросы благоустройства мемориальных комплексов в Алтайском крае

Во время рабочей поездки в Алтайский район Виктора Томенко проинформировали о работе по увековечиванию памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне и локальных войнах.

Фото: официальный сайт Алтайского края

В 2019 и 2020 годах в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнено благоустройство центральной части села Алтайского. На площади более тысячи квадратных метров выложили брусчатку, установили малые архитектурные формы, фонари, впервые в селе появился пешеходный фонтан с подсветкой.

Обустроена Аллея Славы, на которой установлен памятник русскому оружию, а также скульптурная группа в память об участниках локальных войн в Афганистане и на Северном Кавказе. По словам главы района Сергея Черепанова, помощь в создании Аллеи Славы оказали спонсоры. По инициативе родственников установлен памятник полному георгиевскому кавалеру, участнику трех войн Василию Степановичу Атюнину.

В этом году работы по благоустройству села Алтайского продолжатся. К 22 июня на Мемориале Славы планируют установить танк Т-64Б.

В Советском районе завершается подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом губернатора во время посещения села Советского проинформировал глава района Александр Полковников. Муниципальные власти во всех 12 сельских советах ежегодно проводят текущий ремонт памятников воинам, погибшим в 1941-1945 годах. Ремонт мемориала в районном центре Советское провели в прошлом году, отдельные работы продолжат в текущем году, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24