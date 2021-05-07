ГОРНЯК22 07.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Выставка-ярмарка алтайских товаров пройдёт в Барнауле

Горняк22
8 часов Ago

20 мая на ул. Мало-Тобольской в центре Барнаула состоится открытие  выставки-ярмарки. На выставке планируется представить продукцию и сувенирные изделия барнаульских и алтайских товаропроизводителей и мастеров.

Фото: glavny.tv

Как сообщили в администрации города, мероприятие приурочено к проведению  II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Вместо полиэтиленовых палаток установят современные экодомики. Также запроектирован большой экран, сцена и музыка.

Выставка-ярмарка пройдёт с 20 по 23 мая. Узнать подробную информацию можно по телефонам: 370-474, 370-472.

Катунь24

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