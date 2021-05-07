Катунь24: В Барнауле продолжают выбирать территории для благоустройства в 2022 году

Уже более 3000 барнаульцев сделали свой выбор.

Фото: официальный сайт Барнаула

До 30 мая жители города могут выбрать в качества объекта для благоустройства одну из предложенных 39 общественных территорий. Принять участие в голосовании могут жители Барнаула начиная с 14 лет.

Интернет-голосование проходит на сайте za.gorodsreda.ru, а также на официальном сайте Барнаула в разделе «Голосование по выбору объектов благоустройства».

Каждый гражданин может отдать один голос за общественную территорию. Все голоса будут иметь равный вес вне зависимости от того, как проголосовал житель, – через ЕСИА, на официальном сайте, по номеру телефона или с помощью волонтёра.

Получить консультацию можно по бесплатному телефону круглосуточной горячей линии: 8 (800) 600-20-13.

Катунь24