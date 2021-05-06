Катунь24: В Алтайском крае построят инфекционный корпус в Павловской ЦРБ

В 2021 году продолжатся работы по улучшению материально-технической базы больницы в Павловске. Планируется начать строительство нового инфекционного корпуса стоимостью 160 млн рублей, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

На текущий год выделено 26 млн рублей. Также запланирован ремонт фасада корпусов медицинской организации.

За последние 2 года на обновление материально-технической базы Павловской центральной районной больницы было потрачено свыше 34,2 млн рублей — 21,8 млн рублей на ремонт и 12,4 млн рублей на приобретение медицинского оборудования.

Благодаря средствам из краевого и федерального бюджетов в медучреждении обновили взрослую и детскую поликлиники, произвели капитальный ремонт терапевтического и хирургического отделений. В ЦРБ также были приобретены два аппарата УЗИ, гастроэндоскоп с аппаратом для коагуляции с аргоном и автомобиль для оказания неотложной медицинской помощи.

Катунь24