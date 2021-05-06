ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В России предложили запретить продажу энергетиков детям

Горняк22
5 часов Ago

Против продажи энергетиков несовершеннолетним выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Ввести запрет она предложила на федеральном уровне.

Фото: pixabay.com

Обращение Ирина Волынец направила в Минздрав, Роспотребнадзор, Минпромторг и комитет по охране здоровья Госдумы.

Омбудсмен пояснила, что в состав энергетиков входят красители, ароматизаторы, таурин и большое количество кофеина, которые негативно влияют на подростковый организм. Но эти напитки находятся на полках с другими газировками, и у детей нередко создается «обманчивое и опасное» впечатление об их безобидности. В силу возраста дети не могут оценить вред энергетиков.

Сейчас в некоторых регионах продажа этих напитков подросткам запрещена, однако такого пункта в федеральном законодательстве нет, пояснила Волынец.

«С учетом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей», — приводит слова омбудсмена Лента.ру.

Катунь24

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