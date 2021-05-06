Катунь24: В Минсельхозе Алтайского края рассказали, вырастут ли в регионе цены на гречку

О запасах сырья рассказал заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин на заседании оперативного штаба в Министерстве сельского хозяйства России.

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По оперативным данным ведомства, запасы гречихи в крае оцениваются в 203 тысячи тонн. Максимальный месячный объем переработки этой культуры в регионе составляет 30-35 тысяч тонн.

Соответственно, этого запаса хватит до начала нового уборочного сезона, пояснили в министерстве. Но на рынок влияет политика торговых сетей, которые, пополняя запасы крупы, объявляют тендеры на ее закуп с повышающим ценовым трендом.

«Оснований для роста цен из-за дефицита сырья в Алтайском крае нет», — подчеркнул Николай Халин.

Отметим, в регионе близится начало посева гречихи, ее начинают сеять в конце мая. Аграрии планируют нарастить площади под этой культурой на 24 тысячи гектаров. Общий клин гречихи превысит в регионе 500 тысяч гектаров, сообщают на сайте правительства региона.

Катунь24